Киев, , 15:21 — REGNUM План для того, чтобы нейтрализовать президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о якобы возможном «вторжении» России на территорию Украины, необходимо подготовить Службе безопасности Украины. Об этом 14 февраля заявил депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем телеграм-канале.

Илья Кива Facebook.com Илья Кива

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«Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны (имеется ввиду Джо Байден — ред.)», — написал в своем сообщении Кива.

Также депутат ОПЗЖ указал, что считает заявления и действия президента США угрозой экономике и безопасности Украины и выразил надежду на то, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил Байдена в страну именно для вышеозначенной цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина может обратиться 18 февраля в ОБСЕ, чтобы провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности организации и выработать рекомендации о дальнейших шагах в отношении России.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.