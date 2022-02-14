Киев, 14 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вступление Украины в Североатлантический альянс прописано в конституции страны, и на сегодняшний день вопрос об изменении положений Основного закона по этому вопросу не обсуждается. Об этом 14 февраля на брифинге заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя слова украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Я подтверждаю, что членство в НАТО является составляющей конституции Украины. По состоянию на сейчас не обсуждается и не ведется никаких переговоров и вопросов относительно изменений в конституцию в части членства Украины в НАТО», — подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что знает Пристайко как сторонника вступления страны в альянс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией. В свою очередь замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи подчеркнул, что власти Соединённого Королевства поддержат Украину, если Киев примет решение отказаться от членства в Североатлантическом альянсе.

Добавим, что пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко указал на то, что заявления Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.