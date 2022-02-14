Тамбов, 14 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 64 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 февраля выявлено 1302 новых случая заражения коронавирусом — на 13 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 82 тыс. 399 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 64 тыс. 275 пациентов, в том числе 446 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2039 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.