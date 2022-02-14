Владимир, 14 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 56 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 февраля выявлено 1824 новых случая заражения коронавирусом — на 117 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 112 тыс. 529 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 86 тыс. 737 пациентов, в том числе 369 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3166 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.