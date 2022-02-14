Казань, 14 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки привили от коронавируса более 2 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 221 тыс. жителей, сообщает минздрав РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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С начала прививочной кампании по состоянию на 14 февраля от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 434 тыс. 757 человек, за сутки вакцинированы 2130 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 896 тыс. 321 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 73 156 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3970 — за сутки.

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