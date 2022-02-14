Сочи, Краснодарский край, , 14:49 — REGNUM Опасные оползневые участки на территории города-курорта Сочи будут учтены в проекте нового Генерального плана для исключения застройки этих территорий. Соответствующее поручение 14 февраля дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании общественного градсовета. Темой обсуждения стала чрезвычайная ситуация с многоквартирным жилым домом на улице Дорога на Большой Ахун в Хостинском районе.

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«В субботу вечером под пятиэтажкой просел грунт, в здании появились трещины. Эвакуировали 49 человек. Важно оказать жителями всю необходимую помощь и поддержку, тщательно обследовать конструкции дома. Подобные ситуации недопустимы. Сейчас в Сочи в активной стадии идет разработка Генплана, нужно отразить в нем все опасные оползневые участки и исключить новое строительство на подобных территориях», — поручил Вениамин Кондратьев.

На данный момент, уточнил мэр Сочи Алексей Копайгородский, на месте аварии ввели локальный режим ЧС, вход в пострадавшие подъезды опечатан, сохранность имущества обеспечивает полиция. Установлено, что дом был построен в 1973 году, два подъезда построены на ленточном фундаменте, остальные четыре — на сваях, они видимых повреждений не получили. В ближайшее время специализированная организация приступит к оценке состояния дома.

Всего, уточнил Копайгородский, на территории Сочи выявлено 228 оползневых участков на дорогах и вблизи многоквартирных домов, отремонтированы за последние два года 11 оползневых участков вдоль автомобильных дорог на общую сумму 700 млн рублей. Также в Сочи насчитывается около 2,5 тыс. подпорных стен.