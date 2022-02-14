Нальчик, 14 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии численность госпитализированных с диагнозом COVID-19 составляет 1009 человек, за прошедшие сутки потребовалась госпитализация еще 142 пациентам. Такие данные привел 14 февраля региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике лечат пациентов с COVID-19 четыре госпиталя. Общее число мест в них составляет 1235. Свободными остаются почти 19% коек. В числе госпитализированных 112 детей и 21 беременная. В реанимации оказывают помощь 94 пациентам.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии в настоящее время лечатся от COVID-19 амбулаторно 14 099 человек, из них 3368 — дети. Из всех заболевших у 8195 человек подтверждена коронавирусная инфекция.