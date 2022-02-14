Тюмень, 14 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 197 ковидных пациентов, 154 госпитализировано с COVID-19. Об этом 14 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За сутки на 14 февраля коронавирус выявили у 2344 тюменцев. Это на 446 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 февраля коронавирус выявили у 136 639 человек, выздоровели 89 896 пациентов, скончались 3810 (на шесть человек больше, чем днём ранее).