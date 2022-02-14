Киев, 14 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Киеве началась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры проходят в Мариинском дворце в столице Украины.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

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Украинский лидер встретил Шольца на пороге Мариинского дворца. Главы государств приветствовали друг друга. После рукопожатий и серии протокольных фотографий они отправились на переговоры.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/233094682270080/

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в центре внимания совместного разговора Шольца и Зеленского будут двусторонние отношения, международные вопросы и текущая ситуация с безопасностью.

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На следующий день, 15 февраля, канцлер Германии направится в Москву, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.