Красногорск, 14 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Ленинском городском округе. Об этом 14 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 475. Следом за Ленинским округом идёт Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 421 человека. На третьем месте расположился Дмитров, где COVID-19 диагностировали у 366 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 6 398 новых случаев заражения коронавирусом.