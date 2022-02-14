Астрахань, 14 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 61 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 февраля выявлено 860 новых случаев заражения коронавирусом — на 27 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 99 тыс. 881 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 84 тыс. 617 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 328 — за последние сутки.

За весь период скончались 2750 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.