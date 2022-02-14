Ульяновск, 14 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области последние несколько дней выздоравливают каждые сутки порядка 1,5 тыс. человек. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перчатки

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По информации на 14 февраля, с начала пандемии в регионе вылечились от ковида 130 740 человек, в том числе за последние сутки победили болезнь 1507 человек. В целом доля выздоровевших составляет 89,3%.

При этом количество жертв пандемии выросло ещё на десять человек. Всего в регионе от ковида и осложнений из-за болезни скончались 4148 жителей.

Отметим, что последние пять дней в области ежесуточно выздоравливают примерно по 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Напомним, что 13 февраля в Ульяновской области выявлено 1710 случаев заражения коронавирусом и госпитализированы в стационары 76 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности центра телемедицины Ульяновской области, которые расширяют в настоящее время из-за пандемии коронавируса, планируют использовать и после победы над ковидом. Власти заявляют, что «планируется внедрение телемедицины в повседневную практику».