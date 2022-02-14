Москва, 14 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал приостановить действие в России программы переселения соотечественников, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«С учётом явных недостатков в реализации предлагаю заморозить программу переселения соотечественников и других программ по привлечению мигрантов. По меньшей мере до тех пор, пока правоохранительные органы не завершат проверку», — сказал Миронов.

Парламентарий завил о поддержке инициативы властей Калужской области по выходу из программы переселения соотечественников.

Миронов также заявил о необходимости ввести визовый режим со странами Средней Азии.

«Это позволило бы взять под контроль поток трудовой миграции, который идёт оттуда. Одновременно необходимо развивать внутреннюю миграцию, стимулируя людей переезжать в регионы, где нужны рабочие руки», — утверждает он.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников. Решение было принято после того, как выяснилось, что многие мигранты не владеют русским языком, хотя соответствующие сертификаты у них есть.