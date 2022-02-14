Душанбе, 14 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В 2021 году в Таджикистане было зарегистрировано 518 случаев суицида и попыток к нему, что на 47 случаев меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на начальника информационного отдела Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Сабохат Рустам.

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«При этом на 26 случаев снизилось число суицидов среди женщин, составив 246 фактов. В 2020 году число суицидов среди женщин составляло 272 факта», — отметила Рустам.

По ее словам, среди общего числа суицида среди женщин — 52 случая относится к несовершеннолетним, что всего на один случай меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По словам Рустам, основными причинами суицида является домашнее насилие, затяжная миграция мужей и отцов, нестабильное материальное положение.