Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга проголосовали за лучшее место для проведения ярмарки выходного дня. Горожане решили, что мероприятия будут проводить на прежнем месте, на площади 1905 года. Об этом сообщили в мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

В качестве альтернативы жителям предлагали перенести ярмарку на место пересечения улиц Татищева и Репина и пересечение переулка Театрального и переулка Банковского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование запустили в связи с жалобами автомобилистов. Они сетовали на то, что ярмарка в выходные дни находится на месте парковки.