Липецк, 14 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 113 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

14 февраля выявлено 1647 новых случаев заражения коронавирусом — на 28 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 111 тыс. 611 случаев заражения.

За весь период наблюдения 90 тыс. 41 человек был выписан после курса лечения, в том числе 720 — за последние сутки.

За весь период скончались 3156 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.