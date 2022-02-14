Бухарест, 14 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Из супермаркетов и продуктовых магазинов Бухареста, Илфова, Констанцы и других крупных городов Румынии будет полностью изъята партия копченого лосося, зараженного кишечной палочкой Listeria monocytogenes. Об этом 14 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В магазине

По данным румынского Национального управления санитарно-ветеринарной и пищевой безопасности (ANSVSA), причиной заражения товара стало несоблюдение правил технологии при производстве продукта. В этой связи ANSVSA обратилось ко всем покупателям, которые уже приобрели указанное наименование, с призывом вернуть его в торговые точки для последующей утилизации.

Листерия является внутриклеточным паразитом. Listeria monocytogenes представляет опасность для человеческого организма, накапливаясь в печени и селезенке. Впоследствии пораженные органы требуют продолжительного и сложного лечения.