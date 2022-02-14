Сохаг, Египет, 14 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Несколько районов в египетской провинции Сохаг остались без электричества в результате взрыва на подстанции в посёлке Шандавил. Об этом сообщает Masry-al-Youm.

ИА REGNUM Пожар

По данным журналистов, пожар на подстанции вспыхнул утром 14 февраля. Из-за того, что прибывшие на место происшествия пожарные не смогли вовремя ликвидировать очаг возгорания, на подстанции произошёл взрыв.

В результате инцидента были повреждены несколько жилых домов, а ряд близлежащих населённых пунктов остался без электричества.

К полудню спасателям удалось потушить пожар и охладить уцелевшие трансформаторы подстанции. На месте происшествия работает специальная группа министерства внутренних дел Египта, расследующая инцидент.