Уфа, 14 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Очередную партию детской вакцины от COVID-19 ожидают в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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Сообщается, что прививку от этой инфекции получили 2759 подростков, а всего в январе текущего года в республику поступило 2800 доз детской вакцины «Спутник-М».

В настоящее время в республике прививку от COVID-19 можно сделать в 188 пунктах вакцинации.

Согласно данным на 14 февраля, в Башкирии прививку от этой инфекции получили 2 419 275 человек. Завершили вакцинацию 2 264 882 человека.

Сообщается, что за сутки в республике выявили 3789 носителей коронавируса. В регионе развёрнуты 3 254 инфекционные койки, при этом свободными остаются 19% таких коек.

«В целом ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но контролируемая. Пока по возможности продолжим работать в дистанционном режиме», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии находятся на «больничном» 12% сотрудников администрации.