Душанбе, 14 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В рейтинге вузов первое место удерживает Таджикский национальный университет (ТНУ), второе место занял Медицинский университет, а третье место поделили между собой Худжандский госуниверситет и РТСУ. Об этом 14 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора агентства по надзору в сфере образования и науки при президенте Таджикистана Шохин Саидзода.

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Чиновник также сообщила, что в вузах Таджикистана качество образования улучшилось на 4 процента по сравнению с предыдущим годом.

«Для определения качества образования Агентство учитывает количество защищенных кандидатских и докторских диссертаций со стороны преподавателей вузов, количество научных статей в изданиях Высшей аттестационной комиссии, количество изобретений, рационализаторских предложений, результаты научно-методической деятельности, опубликованных научных монографий, количество партнеров из числа организаций и учреждений, повышение квалификации преподавателей, стажировки студентов за рубежом, количество компьютеров на каждого студента, обеспечение студентов учебниками и другие критерии», — отметила Саидзода.

Издание также отмечает, что по итогам 2021 года ТНУ вошел в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии — 2022 QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia), составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS)

«Таджикский национальный университет среди 450 вузов региона занял 241-ю позицию», — говорится в публикации.