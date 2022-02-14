Москва, 14 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару состоится 16 февраля в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

«Да, этот визит тоже в графике, он будет в среду. Это официальный визит президента Бразилии в Российскую Федерацию. Мы ждем этого визита с нетерпением», — сказал Песков.

По его словам, президенты двух стран рассмотрят «двусторонние отношения, у нас все-таки достаточно насыщенная двусторонняя повестка дня»: «Это обсуждение потенциальных сфер, где можно дальше углублять и расширять взаимодействие. Но и также это будет хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня, включая те темы, о которых мы сейчас говорим уже достаточно длительное время».