Оренбург, 14 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в ковидные отделения поступили 29 пациентов. Число госпитализаций уменьшается. Сутками ранее зафиксировано 56 госпитализаций, сообщает 14 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Из больниц за сутки выписали в связи с выздоровлением 1428 человек. С начала пандемии от болезни оправились 113 864 оренбуржца. Скончались по причине коронавирусной инфекции 3642 человека, в том числе шестеро за последние сутки.

На сегодняшний день в стационарах находятся 1082 человека. Состояние 296 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 49 пациентов, еще 567 — получают кислородную поддержку.