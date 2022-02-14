Саранск, 14 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 260 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 41 617 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

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Всего в регионе подтвердили 51 370 случаев заражения коронавирусом, из них 644 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1210 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 44 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в настоящее время активными носителями коронавируса в Мордовии являются 873 ребенка. Из этого числа госпитализированы 46 несовершеннолетних, 13 детей находятся в реанимационных отделениях ковид-госпиталей республики.

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