Абакан, 14 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Хакасии по-прежнему находятся на очень высоком уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в региональном министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации

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За прошедшие сутки в Хакасии в стационары «красных зон» попали 88 ковид-пациентов, выписались 18 человек. На кислороде находится 321 пациент, на ИВЛ — 36.

По информации минздрава, растёт число «тяжёлых» пациентов, особенно среди пожилого населения.

Амбулаторное лечение в настоящее время проходят более 13 700 человек. Доля свободного коечного фонда в ковид-стационарах — 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Хакасии выявили 945 носителей коронавируса, выздоровели 1080 человек.