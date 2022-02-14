Черкесск, 14 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отмечается улучшение ситуации с распространением коронавируса. В связи с тенденцией к снижению роста числа заболевших в республике возобновлена плановая госпитализация в стационары. Об этом 14 февраля сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Mos.ru В больнице

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«Уменьшается количество госпитализаций, в том числе и среди детей, снижается и число вызовов скорой помощи, при этом высокими остаются охваты ПЦР-тестированием. С сегодняшнего дня школьники Карачаево-Черкесии вернулись к очному формату обучения, возобновилась плановая госпитализация для стационарных пациентов», — написал руководитель республики на своей странице в соцсети Instagram.

По итогам проведения заседания оперативного штаба Темрезов также сообщил о наращивании мощности организаций здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. По его словам, в настоящее время в Черкесскую горбольницу закуплен кислородный концентратор для производства до 2 тонн кислорода в сутки собственной станцией. Еще одна такая станция будет поставлена в апреле 2022 года в Усть-Джегутинскую районную больницу. В скором времени также в республику поступят новые партии лекарств для амбулаторных больных и ПЦР-тестов.