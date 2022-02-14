Томск, 14 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявлен 1031 носитель коронавируса, выздоровели 132 человека, госпитализация потребовалась 101 пациенту. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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С начала пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 80 557 человек, выздоровели 65 663 жителя региона.

За сутки в Томской области скончался один ковид-пациент, за весь период пандемии — 724.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в регионе было подтверждено 1067 случаев заражения, выздоровели 126 человек. Был госпитализирован 151 пациент.