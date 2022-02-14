Йошкар-Ола, 14 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 14 февраля лечение получают 763 пациента, из них у 487 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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В том числе, у 703 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 670 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 93 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 44 человека, выписаны 32 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля выздоровели с начала пандемии 30 137 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 49 жителей республики. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 39 318 случаев заражения коронавирусом, из них 475 — за последние сутки.

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