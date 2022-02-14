Калуга, 14 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Калужской области темпы распространения ковида замедлились, однако эпидемиологическая обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться нестабильной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания регионального правительства 14 февраля.

Admobninsk.ru В лаборатории

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Суточный показатель заболеваемости составил 98,4 на 100 тысяч населения (по Российской Федерации — 135,16 на 100 тысяч населения). Недельный темп прироста заболеваемости в Калужской области — 11,6%. Максимальные темпы прироста заболеваемости были отмечены с 31 января по 6 февраля — до 177,5%. Охват тестированием населения области составляет 548 на 100 тысяч населения. В среднем, ежедневно всеми лабораториями области проводится более пяти тысяч исследований.

Общее количество звонков, поступивших на номер «112» за период с 9 января по 10 февраля, составило более 147 тысяч. Из них было пропущено всего 2%. При этом с 20 января рост обращений увеличился в два раза, а в начале февраля — вырос в три раза относительно начала января 2021 года. Одновременно в три раза сократилась запись на прием к участковым терапевтам. Проведено более 30 тысяч телемедицинских консультаций. Всего за период с начала января 2021 года в области суммарно выписано более 65 тысяч электронных рецептов.