Йошкар-Ола, 14 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 февраля выздоровели с начала пандемии 30 137 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 49 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 39 318 случаев заражения коронавирусом, из них 475 — за последние сутки. 995 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось.

За день в ковид-стационары госпитализировали 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до настоящего момента единовременную выплату после вакцинации от COVID-19 уже получили 4028 пожилых жителей республики. Заявление на предоставление выплаты подали 5444 человека. Из общего числа обратившихся около 3,8 тыс. человек прошли ревакцинацию, 1,6 тыс. — впервые вакцинировались от коронавируса.

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