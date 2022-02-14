Пенза, 14 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 1780 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 165 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализированы 58 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 14 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 128 830 случаев. Выздоровели 98 259 пациентов, скончались 5024 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 56 регионах России за сутки зафиксировано снижение госпитализаций пациентов с COVID-19, в 28 — увеличение. Еще в одном субъекте ситуация за прошедший день не изменилась.

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