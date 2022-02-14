Самара, 14 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. 227 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что в регионе за минувшие 24 часа выявили 3233 случая заражения коронавирусом. При этом по области всего скончались 6887 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 14 таких пациентов была констатирована в прошедшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за прошедшие 24 часа справились с вирусом 1788 человек.

Согласно данным на 13 февраля в регионе за сутки госпитализировали 400 пациентов с COVID-19.