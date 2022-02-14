Омск, 14 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3719 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 2582 человек, выздоровели 505 человек, госпитализация потребовалась 125 пациентам.