Красногорск, 14 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 14 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 6 398 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 951 случай меньше аналогичного показателя 13 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 7 349 человек, а днем ранее — у 9 146 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 180 456 новых случаев заражения коронавирусом.