Алжир, 14 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Совет министров Алжира ратифицировал соглашение о взаимопонимании с Мавританией, которое предусматривает реализацию ряда совместных экономических проектов. Об этом сообщает Algerie Presse Service со ссылкой на текст соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По последним данным, Алжир и Мавритания договорились о строительстве трассы, которая свяжет две страны в единую торговую сеть.

«Совет министров одобрил меморандум о взаимопонимании между Алжиром и Мавританией по завершению строительства наземной дороги, соединяющей алжирские города Тиндуф и мавританский Зуэрат, подписанный в Алжире 28 декабря 2021 года», — цитирует агентство заявление правительства Алжира.

По данным местных СМИ, общая протяжённость трассы составит 775 км. Это крупнейший экономический проект, реализованный властями Алжира за пределами государственной территории страны.