Лима, 14 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Перу Сесар Ланда заявил 13 февраля о поддержке его страной диалога с Венесуэлой и признания легитимности правительства Николаса Мадуро. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

The Photographer Николас Мадуро

В интервью он назвал ситуацию в Венесуэле «особенной», а также сказал, что поощряет диалог между венесуэльским правительством и оппозицией: «обе стороны должны признать друг друга».

На вопрос о взаимодействии с режимом Мадуро Ланда ответил, что Перу уже направила в Венесуэлу посла, что «означает признание легитимности». При этом он заявил, что одновременно ведётся диалог и с оппозицией, поскольку «без оппозиции нет правительства, а без правительства нет оппозиции».