Перу выступает за поддержание отношений с Венесуэлой
Лима, 14 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Перу Сесар Ланда заявил 13 февраля о поддержке его страной диалога с Венесуэлой и признания легитимности правительства Николаса Мадуро. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
The Photographer
Николас Мадуро
В интервью он назвал ситуацию в Венесуэле «особенной», а также сказал, что поощряет диалог между венесуэльским правительством и оппозицией: «обе стороны должны признать друг друга».
На вопрос о взаимодействии с режимом Мадуро Ланда ответил, что Перу уже направила в Венесуэлу посла, что «означает признание легитимности». При этом он заявил, что одновременно ведётся диалог и с оппозицией, поскольку «без оппозиции нет правительства, а без правительства нет оппозиции».