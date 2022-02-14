Йошкар-Ола, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Марий Эл до настоящего момента единовременную выплату после вакцинации от COVID-19 уже получили 4028 пожилых жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития республики.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Заявление на предоставление выплаты подали 5444 человека, из них более 4,1 тыс. граждан обратились в МФЦ, около 1,3 тыс. человек принесли заявления в центры социальной поддержки.

Из общего числа обратившихся около 3,8 тыс. человек прошли ревакцинацию, 1,6 тыс. — впервые вакцинировались от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл для жителей республики в возрасте старше 60 лет действует стимулирующая выплата после вакцинации от коронавируса. За прививку или повторную вакцинацию в период с 1 января по 14 марта 2022 года пожилые жители республики могут получить единовременно 2 тыс. рублей.