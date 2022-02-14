Омск, 14 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 2582 случая заражения коронавирусом, выздоровели 505 человек, госпитализация потребовалась 125 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в федеральном оперштабе.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

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За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 173 638 человек, выздоровели 143 468 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Омской области выявили 2513 носителей коронавируса, госпитализировали 120 человек, выздоровели — 1502.