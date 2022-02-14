Казань, 14 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 3970 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3480 тестов. Госпитализировали за прошедший день 362 носителя коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 331 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего по состоянию на 14 февраля зарегистрировали 73 156 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46 045 пациентов, скончались 1662 человека. За сутки больничный закрыли 514 пациентов, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для детей с коронавирусом развернуто 385 коек.

Читайте также: В школах Татарии 250 классов соблюдают карантин из-за COVID-19