Великий Новгород, 14 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Новгородской области поместили 12 человек с ковидным диагнозом, что в 7,3 раза меньше, чем сутками ранее. Об этом 14 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В области за сутки выявили 1315 случаев заражения коронавирусом, что на 188 случаев больше, чем за 12 февраля. Только в Великом Новгороде зафиксировали 761 случай заболевания ковидом.

От COVID-19, как основной причины, за сутки в регионе скончались два человека. В области не зафиксировали никаких изменений этого показателя по сравнению с данными смертности за предыдущие сутки. Регион удерживает невысокие отметки смертности.

По выздоровлению за минувшие сутки в области были выписаны 155 человек. Это на 68 бывших ковид-пациентов больше, чем за 12 февраля. Показатель выздоровления в регионе значительно сократился.

За всё время действия в Новгородской области выявили 82 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались, 873 человека, а выздоровели — 70 616 человек.