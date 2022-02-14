Свердловская область, 14 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На Среднем Урале экологи пожаловались на три фирмы, которые выбрасывают опасные медицинские отходы на полигон. Они требуют приостановить деятельность компаний и провести проверку. Об этом сообщили в Свердловском отделении российского экологического общества (РЭО).

Цитата с сайта myslo.ru Сжигание в печи медицинских отходов

По словам представителей РЭО, екатеринбургские фирмы неправильно утилизируют отходы классов Б и В. Их якобы вывозят на производственную базу и не обеззараживают. Скопление мусора происходит на полигоне в Белоярского городского округа Свердловской области. Сюда отходы якобы привозят на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям. По мнению активистов, такие нарушения могут грозить Екатеринбургу вспышкой инфекционных заболеваний

Отметим, ранее жители Белоярского городского округа жаловались на запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов.