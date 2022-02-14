Красноярск, 14 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в федеральном оперативном штабе.

Kkbo1.ru Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 9677 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 5257 носителей коронавируса, выздоровели 1925 человек, госпитализация потребовалась 112 пациентам.