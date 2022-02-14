Красноярск, 14 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 5257 носителей коронавируса, выздоровели 1925 человек. Госпитализация потребовалась 112 пациентам (13 февраля — 167). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 257 543 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 185 570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в регионе выявили 6317 носителей коронавируса, 12 февраля — 8192.