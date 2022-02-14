Сеул, 14 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до «черного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их совам, 13 февраля представители министерства иностранных дел Южной Кореи запретили согражданам въезжать на Украину.

В конце января МИД Южной Кореи призвал сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки на Украину.

Известно, что что данная мера принята в рамках возможного ухудшения ситуации на границе России и Украины.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.