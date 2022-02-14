Киев, 14 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Цель спектакля с «отказом» Украины от вступления в НАТО — отвлечь внимание от более существенных вопросов в отношениях между Россией и Западом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 февраля, комментируя высказывания посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

President.gov.ua Вадим Пристайко

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Как сообщалось ранее, Пристайко в интервью BBC заявил, что Украина может «проявить гибкость» и рассмотреть вопрос об отказе от своих планов о членстве в НАТО, если это поможет предотвратить «войну с Россией».

Позднее в МИД Украины заявили, что слова Пристайко «вырваны из контекста», а в пресс-службе президента Украины напомнили, что «стремление в НАТО закреплено в конституции». При этом заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит не вступать в НАТО, Лондон ее в этом решении поддержит.

« Происходящее вокруг заявления посла Украины в Лондоне о возможности отказа Киева от установки на вступление в НАТО и последующее опровержение, прозвучавшее из офиса Зеленского, — всё это части большого спектакля, который имеет целью отвлечь внимание от более существенных вопросов в сегодняшней повестке дня между Россией и Западом. То, что даже США и Великобритания, не говоря уже о Германии и Франции, не готовы включать Украину в НАТО, ясно давно. Как ясно и то, что необходимые для НАТО военные возможности на территории Украины эта организация уже имеет и использует. А надо будет, и нарастит. Для этого НАТО и нужен на Украине такой режим, как нынешний, — ведь защищают они эту тоталитарную диктатуру неофашистов с большими для себя издержками.

Задача недопущения карательной операции Киева в Донбассе для России важна. Как важно для нас и решить задачу предотвращения попыток Киева в военной плоскости обострять ситуацию вокруг Крыма. Посмотрим, однако, на Прибалтику: там Латвия, Литва и Эстония, которые находятся в непосредственной близости от ключевых политических, экономических и военных центров России, давно являются членами НАТО. Там везде есть значительное военное присутствие этого блока, направленное против нашей страны. Вот оттуда надо убирать натовскую инфраструктуру и контингенты, и об этом совершенно обоснованно поставлен вопрос в обращённых к США и их союзникам требованиях, касающихся вопросов обеспечения безопасности России!