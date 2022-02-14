Псков, 14 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Псковской области за минувшие сутки в местные больницы поступили 22 человека с диагнозом COVID-19, что на 29 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 14 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным же регионального оперштаба, в области выявили 862 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 51 случай больше, чем за 12 февраля. Только в Пскове за сутки зафиксировали 226 случаев заболевания ковидом.

Губернатор области Михаил Ведерников отметил, что на прошлой неделе рост темпов распространения заболеваемости составил 80%. «Подходим к отметке в 900 случаев в сутки», — заявил губернатор.

От COVID-19, как основной причины, на Псковщине за сутки скончались семь человек, что на два человека больше, чем сутками ранее. Статистика смертности в регионе до сих пор нестабильна.

За сутки по выздоровлению выписаны 159 ковид-пациентов. Это на семь человек меньше, чем за 12 февраля. В регионе отмечается сокращение этого показателя.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 83 236 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1511 человек, а выздоровели — 73 450 человек.