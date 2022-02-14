Светлана Шаповалова, 14 февраля 2022, 14:50 — REGNUM Известие о том, что в связи с очередной датой «российского вторжения» украинские бизнесмены спешно покидают страну чартерными рейсами, широко комментируют в социальных сетях и иронизируют по поводу моральных качеств настоящих «патриотов». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если это правда, то какая же это мразота во главе Украины. Сначала заварили кашу, а теперь бросили народ. Хотя народ не жалко. Фашисты, которых они взрастили, их защитить должны. Но не мы, россияне. Они сейчас от паники своей инфаркты схватят. А Россия на войну не придет, не дождетесь», — замечет «Россиянка».

»Дай Бог мира и разума Украине и настоящих друзей, а не подстрекателей войны!» — взывает Евгений.

«Судя потому, что Рада не может собраться, то там уже половина слиняли, причём не сегодня, а намного раньше», — рассуждает Алексей.

«Чего так перепугались? Русские никого не обижают. Над каждым будет справедливый суд. Хотя на Украине не все бандеровцы и нацики, простые обыватели для вас быстро виселицы построят… Тикайте, хлопцы, тикайте!» — призывает Андрей.

Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры
Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры
Цитата из видео на YouTube

«Вот они — настоящие патриоты своей Родины! Жесть! Наворовали и свалили!» — иронизирует Анатолий.

«Патриоты улетают», — поддержал Андрей.

«Прыгали, прыгали и ускакали куда подальше. Боятся, что Дед Мазай не приплывает их спасать», — иронизирует Илья Ершов.

«Вот так вот: простых украинцев накачали злобой и глупостью — и свалили. А это майданное мясо теперь пусть само разбирается», — сокрушается И.

«Украинские олигархи слиняли, дипломаты западных государств во главе с США — сбежали, миссия ОБСЕ — драпанули, но зато 150 тыс. войск ВСУ собрали в одну кучу. А зачем? Чтоб окружили и уничтожили одним ударом?» — спрашивает Иван.

«Они настолько уверовали в свою ложь, что мы на них нападём, что побежали из страны! Пропаганда — страшная сила!» — считает Михаил.

«Удивительно, как самые ярые патриоты и друзья Украины быстро эвакуировались, как только поверили в то, что Россия только лишь гипотетически может напасть в обозримом будущем. Какие еще нужны доказательства того, что Россия вообще не при делах была в вооруженном конфликте Украины? Всю свою пропаганду спалили перед всем миром. Интересно, а Путин вообще знает, что он должен напасть?» — любопытствует К.

«Хватит нести пургу. А если кто и побежал, так это точно не украинцы, в лучшем случаи малороссы. Так и пес с ними», — пишет Григорий.

«Отличный итог проект «Украина» — элита просто сбежала за кордон, бросив зачумленную территорию на произвол судьбы», — комментирует Иван Спиридлнов.

Развалины цехов уничтоженного завода Одесского завода тяжёлого краностроения ОАО ХК «Краян»
Развалины цехов уничтоженного завода Одесского завода тяжёлого краностроения ОАО ХК «Краян»
Vadim Tolbatov

«Проект «Украина» приказал долго жить… 30 лет незалежности пошло прахом», — считает москвич.

«Интересная складывается ситуация на/в Украине, люди, поддеживавшие майдан (в основном евреи США, Украины и России), делают ноги из ограбленной страны. Получается, «просвещённый мир» готовит очередной голодомор для нормальных украинцев. Экономику полностью разрушили, сейчас начнётся процесс голодных бунтов, а до этого США и Евросоюз самолетами завозили и завозят огромное количество оружия. Это если вещи называть своими именами. Как-то так получается, что основные спонсоры и организаторы уходят с арены этого цирка, остаются самые глупые, бандеровцы», — рассуждает Владимир Молендор.

«Раздали населению деревянные автоматы, а сами смылись из страны», — напоминает Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что только накануне, 13 февраля, из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов с украинскими предпринимателями, известила «Украинская правда».

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