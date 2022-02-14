14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Украинские бизнесмены покидают страну чартерными рейсами. В соцсетях напомнили не только про корабельных крыс, но и «патриотов».

Светлана Шаповалова, , 14:50 — REGNUM Известие о том, что в связи с очередной датой «российского вторжения» украинские бизнесмены спешно покидают страну чартерными рейсами, широко комментируют в социальных сетях и иронизируют по поводу моральных качеств настоящих «патриотов». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если это правда, то какая же это мразота во главе Украины. Сначала заварили кашу, а теперь бросили народ. Хотя народ не жалко. Фашисты, которых они взрастили, их защитить должны. Но не мы, россияне. Они сейчас от паники своей инфаркты схватят. А Россия на войну не придет, не дождетесь», — замечет «Россиянка».

»Дай Бог мира и разума Украине и настоящих друзей, а не подстрекателей войны!» — взывает Евгений.

«Судя потому, что Рада не может собраться, то там уже половина слиняли, причём не сегодня, а намного раньше», — рассуждает Алексей.

«Чего так перепугались? Русские никого не обижают. Над каждым будет справедливый суд. Хотя на Украине не все бандеровцы и нацики, простые обыватели для вас быстро виселицы построят… Тикайте, хлопцы, тикайте!» — призывает Андрей.

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«Вот они — настоящие патриоты своей Родины! Жесть! Наворовали и свалили!» — иронизирует Анатолий.

«Патриоты улетают», — поддержал Андрей.

«Прыгали, прыгали и ускакали куда подальше. Боятся, что Дед Мазай не приплывает их спасать», — иронизирует Илья Ершов.

«Вот так вот: простых украинцев накачали злобой и глупостью — и свалили. А это майданное мясо теперь пусть само разбирается», — сокрушается И.

«Украинские олигархи слиняли, дипломаты западных государств во главе с США — сбежали, миссия ОБСЕ — драпанули, но зато 150 тыс. войск ВСУ собрали в одну кучу. А зачем? Чтоб окружили и уничтожили одним ударом?» — спрашивает Иван.

«Они настолько уверовали в свою ложь, что мы на них нападём, что побежали из страны! Пропаганда — страшная сила!» — считает Михаил.

«Удивительно, как самые ярые патриоты и друзья Украины быстро эвакуировались, как только поверили в то, что Россия только лишь гипотетически может напасть в обозримом будущем. Какие еще нужны доказательства того, что Россия вообще не при делах была в вооруженном конфликте Украины? Всю свою пропаганду спалили перед всем миром. Интересно, а Путин вообще знает, что он должен напасть?» — любопытствует К.

«Хватит нести пургу. А если кто и побежал, так это точно не украинцы, в лучшем случаи малороссы. Так и пес с ними», — пишет Григорий.

«Отличный итог проект «Украина» — элита просто сбежала за кордон, бросив зачумленную территорию на произвол судьбы», — комментирует Иван Спиридлнов.

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«Проект «Украина» приказал долго жить… 30 лет незалежности пошло прахом», — считает москвич.

«Интересная складывается ситуация на/в Украине, люди, поддеживавшие майдан (в основном евреи США, Украины и России), делают ноги из ограбленной страны. Получается, «просвещённый мир» готовит очередной голодомор для нормальных украинцев. Экономику полностью разрушили, сейчас начнётся процесс голодных бунтов, а до этого США и Евросоюз самолетами завозили и завозят огромное количество оружия. Это если вещи называть своими именами. Как-то так получается, что основные спонсоры и организаторы уходят с арены этого цирка, остаются самые глупые, бандеровцы», — рассуждает Владимир Молендор.

«Раздали населению деревянные автоматы, а сами смылись из страны», — напоминает Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что только накануне, 13 февраля, из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов с украинскими предпринимателями, известила «Украинская правда».

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