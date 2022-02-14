Москва, 14 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Российский рэпер Эльдар Джарахов дал интервью для Ксении Собчак. Премьера видео состоялась на YouTube-канале телеведущей 14 февраля.

Скриншот YouTube Эльдар Джарахов и Ксения Собчак

В рамках разговора с Собчак исполнитель рассказал о своём новом альбоме, диабете и отношении к Моргенштерну (Алишер Моргенштерн).

Ранее Эльдар Джарахов анонсировал свой новый студийный альбом. Премьера пластинки под названием «‎Лёгкий способ бросить любить"‎ состоится 25 февраля 2022 года.