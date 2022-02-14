Вальядолид, Испания, , 11:49 — REGNUM С учётом результатов выборов в Кастилии и Леоне испанская ультраправая партия «Голос» (Vox) «имеет право и обязанность сформировать правительство». Об этом заявил лидер партии Сантьяго Абаскаль, сообщает агентство EFE.

VOX Contando Estrelas

По его словам, кандидат от ультраправых на должность председателя правительства Кастилии и Леона Хуан Гарсия-Гальярдо имеет все шансы занять пост заместителя правительственного главы.

Партия «Голос» продемонстрировала на выборах в Кастилии и Леоне высокий результат, получив 13 мест в парламенте региона. В предыдущем парламентском созыве у партии было лишь одно кресло.