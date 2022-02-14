Мурманск, 14 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Мурманской области пройден пик новой волны коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы видим, что количество заболевших снижается. Это, безусловно, позитивные новости. По сути, у нас число выявленных за сутки случаев коронавируса сократилось до тысячи. Мы можем фиксировать, что очередная волна идёт на спад», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что пик удалось пройти без каких-либо критических ограничений. В Мурманской области в обязательном порядке не переводили на дистанционную работу образовательные учреждения, а также не закрывали заведения общепита. В настоящее время система здравоохранения опять перенастраивается с учетом первостепенных потребностей на плановую работу.

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Кроме того, глава региона добавил, если динамика снижения заболеваемости в области продолжится, то в ближайшее время на оперативном штабе рассмотрят набор смягчающих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации.