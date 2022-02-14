Киев, 14 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Посольство Узбекистана в Киеве через свою телеграм-группу для соотечественников обратилось к согражданам, находящимся на территории Украины. Об этом 14 февраля сообщает агентство МИД Узбекистана «Дунё».

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»Посольство просит «не распространять непроверенную, фейковую информацию и не паниковать», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что посольство Узбекистана находится в постоянном контакте с украинскими государственными органами, дипломатическим корпусом и соотечественниками.

«При возникновении вопросов обращайтесь в посольство по электронной почте (embassy@uzbekistan.org.ua) и телефонам (+38 044 5 015 000, +38 044 5 014 182) или по телеграм-адресам дипломатов», — говорится в сообщении.

Также посольство Узбекистана информирует, что авиакомпания Uzbekistan airways регулярно выполняет рейсы в Киев и заинтересованные граждане могут вернуться в Узбекистан по маршруту Киев — Ташкент.